Это никак не повлияет на выборы: председатель "избиркома" оккупированного Крыма отреагировал на свой розыск

Объявленный в розыск Малышев добавил, что не поедет на материковую Украину, потому что у него "нет времени".

Председатель так называемой " избирательной комиссии оккупированного Крыма Михаил Малышев заявил, что объявление его в розыск Украиной никак не повлияет на проведение "выборов" на полуострове 8 сентября.

Об этом Малышев рассказал в комментарии оккупационным СМИ.

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"Они, очевидно, возбудились из-за выборов 8 сентября. Вот и меня вспомнили. Эта вымышленная прокуратура оправдывает необходимость собственного существования подобными шагами. Меня это не волнует, не тревожит и никак не отразится на работе. Выборы 8 сентября будут проведены", – сказал он.

Он добавил, что не против пообщаться с украинскими следователями, но у него "нет времени к ним ехать".

4 сентября прокуратура АР Крым объявила в розыск главу подконтрольного России избиркома Крыма. По информации прокуратуры, ему уже сообщили о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность.

Оккупационная власть планирует провести выборы на аннексированном полуострове 8 сентября 2019 года. Выборы не признают ряд стран, в частности Украина, США и члены ЕС.