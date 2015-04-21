Пулитцеровскую премию получили авторы расследований про лоббистов и репортажей об Эболе

Наибольшее количество премий - в трех категориях - получили журналисты The New York Times, сообщает Радио Свобода.

Премией в области международной журналистики были отмечены репортажи газеты из африканских стран - жертв эпидемии лихорадки Эбола за "мужественное ведение репортажа с переднего края".

Пулитцеровскую премию получил и внештатный корреспондент The New York Times Дэниэл Берегулак за фотоочерки из стран Западной Африки, пострадавших от Эболы.

Еще одна премия была присуждена журналистам газеты за расследование деятельности вашингтонских лоббистов.

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Среди лауреатов - журналисты как ведущих, так и местных американских изданий.

Премиями были отмечены фоторепортаж о беспорядках в Сент-Луисе, вызванных убийством полицейскими афроамериканца, серия статей о домашнем насилии, публикации о проблемах в американской секретной службе и о злоупотреблениях в системе медицинского страхования пенсионеров.

Впервые Пулитцеровскую премию получила новостная служба Bloomberg за публикации о попытках корпораций избежать уплаты налогов.

В категории художественной литературы премия была присуждена роману Энтони Доерра "Свет, которого мы не видим".