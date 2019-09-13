В Одессе разогнали полуголых моделей с файерами, позировавших на фоне мэрии (фото, видео)

Чтобы прогнать девушек в откровенных нарядах, охранники мэрии вызвали полицию.

Утром в пятницу, 13 сентября, в Одессе у здания мэрии охранники разогнали девушек, устроивших эротическую фотосессию с файерами.

Об этом пишет местное издание Оdessa-media.

Читайте такжеНадежда Савченко похвасталась пляжной фотосессиейОтмечается, что несколько девушек, одетых в костюмы стриптизерш, решили сделать парочку зрелищных фотографий, но черный дым от файера вызвал «легкую панику» у сотрудников мэрии. Фотосессию прервали охранники мэрии, попросившие девушек перенести съемки в другое место.

Как отметил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский охранники «вежливо просили» изменить место проведения фотосъемки, либо делать это до 08:00, но все равно пришлось вызвать полицию.

«Три раза к ним подходили, но они не реагировали на замечания, и переместились ближе к памятнику Пушкину. После того, как на место была вызвана полиция, участники фотосессии собрали вещи и ушли», – отметил Покровский.

Как ранее сообщал УНИАН, известная украинская топ-модель позировала голой возле коров.