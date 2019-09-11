Украинская топ-модель позировала голой возле коров (фото)
18:26, 11 сентября 2019Звезды
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На фотографиях запечатлели лиманы и украинское село.
Алина Байкова / instagram.com/alina_baikova
Украинская топ-модель Алина Байкова сделала необычную фотосессию для украинского бренда Elena Guranda.
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Ради фотосессии Байковой пришлось раздеться на фоне коров и херсонских пейзажей. На одном из фото девушка обнимает старого дедушку.
На фотографиях запечатлены лиманы и украинское село.
«Украина во всей красе», – поделилась модель.
instagram.com/alina_baikova
Как сообщал УНИАН, известная украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в Instagram очередное фото и призвала поклонников любить себя такими, какими есть.
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