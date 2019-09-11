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Украинская топ-модель позировала голой возле коров (фото)

18:26, 11 сентября 2019
Звезды
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Алина Байкова / instagram.com/alina_baikova

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Ради фотосессии Байковой пришлось раздеться на фоне коров и херсонских пейзажей. На одном из фото девушка обнимает старого дедушку.

На фотографиях запечатлены лиманы и украинское село.

«Украина во всей красе», – поделилась модель.

instagram.com/alina_baikova

Как сообщал УНИАН, известная украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в Instagram очередное фото и призвала поклонников любить себя такими, какими есть.

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Теги: #Херсон#коровы#модель Байкова