В Кабмине ответили, во сколько обошлись мероприятия ко Дню Независимости и премии военным

290 тысяч гривень столичная власть потратила на возложение цветов и мероприятия возле КГГА.

За торжества ко Дню Независимости Министерство культуры заплатило 259,6 тысячи гривень, а столичная власть – 290 тысяч гривень.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ответ из государственных органов власти.

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Минкульт выделил 62 тысячи гривень на зарплату постановщикам, 113,5 тысячи гривень – на приглашенные коллективы.

При этом в министерстве не указали, касается ли указанная сумма ходы при участии президента и участия известных артистов, в частности, Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Киеву празднования обошлись в 290 тысяч гривень, которые потратили на возложение цветов к памятнику Михаилу Грушевскому и мероприятия возле КГГА.

Ни киевская власть, ни Офис президента не платили Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета. В то же время ни одно из ведомств, к которому обратилась УП (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа приобщили к организации мероприятий и/или заключали с ними договор.

Кроме того, в 2019 году государство выделило на премии военным 371,5 миллиона гривень, в прошлом году эта сумма была в десятки раз меньше – 9,7 миллиона гривен.

Как сообщал УНИАН, 9 июля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины в этом году государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военный парад на День Независимости в Киеве не состоялся впервые с 2014 года.