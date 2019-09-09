Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами" (фото, видео)
14:37, 09 сентября 2019Звезды
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Платье исполнительницы пикантно обнажало ее грудь.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль поразила зрителей проекта "Танцы со звездами" своим новым соблазнительным образом.
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Так, в новом эфире "Танцев" поп-звезда продемонстрировала роскошную фигуру, выйдя в свет в обтягивающем вечернем платье с блестками и декольте до пупка. Также пикантности образу придавал стильный шлейф.
Дополнила образ Кароль оригинальными кольцами и браслетом, а также фирменной прической и макияжем - локонами и ярко-красной помадой.
Как сообщалось, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинули Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".
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