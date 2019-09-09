Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами" (фото, видео)

Платье исполнительницы пикантно обнажало ее грудь.

Популярная украинская певица Тина Кароль поразила зрителей проекта "Танцы со звездами" своим новым соблазнительным образом.

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Так, в новом эфире "Танцев" поп-звезда продемонстрировала роскошную фигуру, выйдя в свет в обтягивающем вечернем платье с блестками и декольте до пупка. Также пикантности образу придавал стильный шлейф.

Дополнила образ Кароль оригинальными кольцами и браслетом, а также фирменной прической и макияжем - локонами и ярко-красной помадой.

Как сообщалось, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинули Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".