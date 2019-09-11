Сенцов про уровень вопросов на пресс-конференции: Либо стандартные, либо несуразные

Именно из-за этого Олег Сенцов не любит интервью.

Украинский режиссер и бывший пленник России Олег Сенцов прокомментировал первую пресс-конференцию для журналистов 10 сентября в Киеве.

Режиссер отреагировал на событие в Facebook.

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«Касаемо уровня вопросов, то сам формат пресс-конференции подразумевает их широту и некую поверхностность, поэтому вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные», – написал он.

Сенцов объясняет, что именно из-за этого не любит интервью: «Спрашивают о какой-то банальщине или напротив – пытаются ковыряться у тебя в душе, как в собственном кармане».

«Каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить, и я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право «простого народа» писать обо мне гадости. Ибо свобода для меня дороже всего на свете», – подытожил Сенцов.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряков и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов. Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года.

Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Сенцову и Кольченко счет государства приобретут квартиры в Киеве.