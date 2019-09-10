Сенцов рассказал, как оккупанты предлагали ему уменьшить срок за показания на лидеров Майдана

Это происходило за две недели до выборов президента Украины в 2014 году.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что российские следователи в сфабрикованном деле предлагали ему дать «разоблачительные» показания на кого-либо из лидеров Майдана, чтоб уменьшить срок заключения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов сообщил на совместной с освобождённым из российского заключения активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

«Это система, которая не может дать назад. Если они сказали, что они террористы, они не могут сказать, что мы их случайно задержали, что на самом деле так получилось – их замотало в жернова, а мы так не хотели. Нет, эта система заднюю не дает», - заявил он.

«Мне следователь говорит: На тебя показания есть. Ты сядешь по-любому, это без вариантов. Но можешь облегчить свою участь и дать показания на кого-нибудь в Киеве. Можешь на Кличко. На кого-то другого, кто был на Майдане, любая фамилия, нам все равно», - рассказал Сенцов.

По его словам, эти события происходили за две недели до выборов президента Украины в 2014 году.

«Он (следователь – УНИАН) сказал, что ты даешь показания и получишь 7 лет, если нет, то пойдешь паровозом и получишь 20. Я сказал "нет" сразу, не раздумывая. Я об этом не жалел, и когда получил 20 лет, я не удивился. Как обещали, так они с делали», - добавил Сенцов.