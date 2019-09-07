Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ приветствует освобождение Сенцова и Сущенко

Также Арлем Дезир приветствует освобождение подозреваемого в госизмене Вышинского, и благодарит Украину и РФ за это достижение.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствует освобождение в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ украинского режиссера Олега Сенцова, корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко и бывшего главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"Я приветствую освобождение Сенцова, Сущенко и Вышинского сегодня в Киеве и Москве. Я призывал их освободить и от их имени неоднократно общался с российскими и украинскими властями. Мне стало легче от их освобождения после такого длительного задержания", - заявил Дезир.

"Я благодарен властям обеих стран за их усилия в достижении освобождения Сенцова, Сущенко и Вышинского. Я призываю освободить всех задержанных журналистов в регионе ОБСЕ", - добавил он.

Также Дезир еще раз призвал освободить корреспондента Украинской службы Радио Свобода Станислава Асеева, который пропал на оккупированном Донбассе в начале июня 2017 года и до сих пор удерживается боевиками в плену.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Справка УНИАН. Сенцова вместе с украинцем Александром Кольченко задержали сотрудники российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его сотрудником украинской разведки и обвинила в шпионаже. В июне 2018 года Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Асеев, известный также под псевдонимом Васин, пропал 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками "ДНР". Через три месяца, в начале сентября, боевики подтвердили, что Асеев находится у них.

Вышинскому, который был задержан 15 мая 2018 года в Киеве, украинские правоохранители инкриминировали совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины. 28 августа Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.