Календарь событий: трагедия Нобеля, как Швеция переходила на правостороннее движение, истории «Кодека», «Дяди Сэма» и бюстгальтера, Великий лондонский пожар и первая «Мисс Америки»

2 сентября

Первая неделя осени не богата на международные официальные праздники. Но она полна значимыми историческими датами. Есть и национальные праздники. Так, в Украине 2 сентября отмечается сравнительно молодой профессиональный праздник - День нотариата. Предложение об учреждении этой даты в 2007 году выдвинула Украинская нотариальная палата. Вопрос рассматривался не спеша, наконец, в 2009 году Министерство юстиции решило поддержать эту инициативу. Окончательное решение 22 февраля 2010 года принял президент Виктор Ющенко, подписав соответствующий указ. Более пяти тысяч человек составляют корпус нотариусов Украины. Они удостоверяют разнообразные сделки, придают юридическую силу самым различным документам. Эти действия требуют предельной внимательности, точного следования букве закона. Учреждение профессионального праздника нотариусов — это признание добросовестного выполнения ими своих очень важных обязанностей. Поздравляем всех причастных к этому Дню!

В этот день в 1794 году началось строительство Одессы.

В 1889 году был открыт морской порт в Мариуполе.

В 1922 году на заводах Генри Форда появилось предупреждение - любого, от кого будет нести запахом пива, вина или более крепких напитков, ждет немедленное увольнение с работы.

В 1939 году, на следующий день после начала Второй мировой войны, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков, в числе которых были и Лео Сциллард, и Эдвард Теллер, подписал письмо на имя президента США Франклина Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работы по созданию ядерного оружия. В послании физиков содержалась информация о том, что на базе специальной переработки урана можно получить новый источник энергии, который мог быть использованным для создания исключительно мощных бомб нового типа. Авторы письма, встревоженные наличием аналогичных проектов, разрабатывавшихся в только что развязавшей войну нацистской Германии, призвали американское правительство использовать весь научный и военно-промышленный потенциал США, чтобы опередить гитлеровцев в создании нового оружия колоссальной разрушительной силы. Письмо попало к Рузвельту 11 октября 1939 года. Ответом стала его известная фраза: «Это требует действий!». В результате был создан «Урановый комитет» и выделено 6000 долларов на первые эксперименты. Практическая реализация проекта, получившего кодовое название «Манхэттенский», началась 6 декабря 1941 года, за день до нападения германского союзника Японии на Перл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 гота Актом капитуляции Японии, который был подписан на борту американского линкора «Миссури», закончилась Вторая мировая война. Она началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу. Война охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океана - Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превысила 1,7 млрд человек.

В 1958 году впервые вышло в эфир телевидение Китая.

2 сентября 1969 года - один из «дней рождения Интернета». В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.

В 1996 году в этот день в Украине была введена в обращение новая нацвалюта - гривня.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День свободного ветра в крыльях.

Именины у Самуила, Севира, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая, Виктора, Степана, Федора и Льва.

3 сентября

В этот день в 301 году было основано Сан-Марино - старейшее на сегодня государство Европы.

В 1609 году английский мореплаватель Генри Хадсон открыл Нью-Йоркскую гавань.

В 1739 году был основан город Шостка, что в Сумской области.

В 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе была выпущена первая банка консервов.

В 1838 году в Киеве был открыт Институт благородных девиц.

В 1864 году в этот день взрывом была сметена стокгольмская лаборатория Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил опыты с нитроглицерином. Погибли 5 помощников и младший брат Альфреда - Эмиль. Отца от горя разбил удар. Но Альфред свои опыты не прекратил, и через три года получил патент на изготовление динамита.

В 1914 году первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но предприимчивый муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент за 1500 долларов. Это были приличные по тем временам деньги – за 260 долларов тогда можно было купить автомобиль. В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом. Обычно его шили из корсетных тканей – мадаполама, дамаста, атласа. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. В 1932 году форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. Постепенно конструкция этой детали туалета совершенствовалась. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность. В этот же период была введена нумерация чашечек от А до D. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику. Сегодня эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

В 1924 году был разыгран первый международный чемпионат по гандболу.

В 1950 году заездами на трассе в Монце (Италия) завершился первый чемпионат мира «Формула-1». Чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.

3 сентября 1967 года - «День H»: Швеция перешла на правостороннее движение. В этот день с 1 часа ночи до 6 утра было запрещено движение личного автотранспорта (работали экстренные службы, коммерческие перевозчики, разрешались велосипеды). В крупных городах запрет был дольше, например, в Стокгольме - с 10 утра субботы до 15 часов воскресенья. За время запрета рабочие включили правые светофоры, расчехлили новые знаки общеевропейского образца. Из-за нехватки рабочих рук к работам пришлось подключить солдат. В «День H» в 4:50 утра все транспортные средства должны были остановиться и сменить сторону дороги; продолжить движение разрешалось в 5:00. На первое время после перехода был установлен специальный режим ограничения скорости. В целом переход на правостороннее движение прошел спокойно. В первые два дня не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП - как выразилась газета «Тайм», «обошлось помятыми крыльями и задетым самомнением». Несмотря на то, что все автомобильное движение было сделано правосторонним, метро и железная дорога не перешли на новую систему и используют левостороннее движение по сей день, за исключением трамвая. После «Дня H» большинство трамвайных линий было разобрано или заброшено. Сеть сохранилась лишь в Норрчепинге, Гетеборге и на трех пригородных линиях в Стокгольмской области. Если у Гетеборга было достаточно средств на адаптацию трамвая под правостороннее движение, то в Стокгольме смогли лишь заказать новые автобусы, поскольку на оставшихся линиях ходили двунаправленные трамваи, где двери были с обеих сторон. В 1968 году, воодушевившись примером Швеции, Исландия провела аналогичную операцию под тем же названием.

В 1973 году 3 сентября в Киеве был открыт памятник украинской поэтессе, писательнице, переводчику и культурному деятелю Лесе Украинке.

Неофициальные праздники - День сорвавшихся с резьбы и День открытия новых дверей.

Именины у Вассы, Фаддея, Аврамия, Павла, Александра, Рафаила, Корнилия, Игнатия и Марфы.

4 сентября

В среду - Международный день тхэквондо. Именно 4 сентября 1994 года Международный Олимпийский комитет на своей сессии в Париже объявил о признании тхэквондо и принятии официальным Олимпийским видом спорта в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее. Этот день был утвержден на Генеральной Ассамблее в Хошимине в 2006 году и с тех пор отмечается как Международный день тхэквондо. Тхэквондо относится к числу массовых и популярных в Украине видов спорта.

В 1781 году в этот день 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес - «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов» – Эль-Пуэбло-де-Лос-Андхелес. На прибрежных территориях, занимаемых сейчас Лос-Анджелесом, в 16 веке жили индейцы тонгва и чумаши. Несколько десятилетий новое поселение оставалось маленьким городком, но к началу 19 века это было уже крупнейшее светское поселение в Калифорнии. В 1835 году город стал владением Мексики, и название поселения сократилось до Лос-Анхелес. После провозглашения независимости страны Лос-Анхелес непродолжительно входил в ее состав, и после поражения Мексики в американо-мексиканской войне город перешел к США по мирному договору 1848 года. После этих событий поселение стало называться Лос-Анджелес. В 1850 году Лос-Анджелес получил официальный статус города, за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата. В то время в городе проживало 1600 человек. Город имел простой прямоугольный план с площадью в центре. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США (свыше 15 млн человек). Лос-Анджелес состоит из множества небольших городков и районов – от фешенебельных Санта-Моники и Беверли Хиллз до неухоженных гетто Восточного Лос-Анджелеса. Этот район Калифорнии характеризуется повышенной сейсмической активностью, поэтому небоскребы построены лишь в центре города. До сих пор Лос-Анджелес имеет строго прямоугольную планировку. Расстояния в Лос-Анджелесе настолько велики, что его еще называют «городом дорог». Основная знаменитость города – это центр американской кинематографии, вечная «фабрика грез» – Голливуд, и известный на весь мир детский парк «Диснейленд».

В 1837 году в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение - телеграф.

В 1841 году немецкий поэт Август Генрих Гоффманн фон Фаллерслебен представил написанную им песню «Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес», ставшую гимном Германии. Слова были наложены на австрийский имперский гимн Гайдна.

В 1842 году, спустя 284 года, возобновилось строительство Кельнского собора.

В 1882 году в Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение. Это коснулось 85 клиентов.

В 1885 году в Нью-Йорке открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания.

В 1888 году американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку «Kodak». В тот же день он получил патент на рулонную фотопленку в кассетах и фотокамеру для съемки. История «Kodak» началась в 1880 году, когда Джордж Истман, клерк одной из страховых компаний, изобрел метод изготовления сухих пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана». В 1888 году фирмой была разработана принципиально новая модель фотоаппарата, предшественника современных компактных фотоаппаратов, вместо громоздкого набора из камеры, штатива-треножника, палатки, химикалий, стеклянных пластин, разных бачков и резервуаров... Простота конструкции модели и удобство использования сделали этот фотоаппарат необычайно популярным. Истман предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало бы на всех языках, было ярким, легко запоминалось и произносилось. Так на свет родилось слово «Кодак», которое было зарегистрировано как торговая марка в 1888 году. Вскоре оно перекочевало в название компании, которая в 1890 году была переименована в «Eastman Kodak Company». Затем была создана сеть специальных фотолабораторий, куда можно было принести фотоаппарат с отснятой пленкой. Его перезаряжали новой пленкой, а отснятую проявляли и печатали фотографии. Так родился девиз компании «Кодак» – «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». Непрерывное развитие и усовершенствование бизнеса привело к разработке новой концепции – созданию сети фотолабораторий, объединенных общей торговой маркой «Кодак-Экспресс». Созданная в 1980 году в Англии, эта сеть стремительно развивалась и в настоящее время охватывает большинство стран мира.

В 1959 году в США в продаже появилась новинка - колготки.

В 1975 году в телеэфир вышел первый выпуск игры «Что? Где? Когда?».

В 1998 году была основана компания «Google».

Неофициальный праздник - День незнакомых дорог.

Именины у Афанасия, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия и Федора.

5 сентября

В четверг - Международный день благотворительности, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Цель Дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц по преодолению нищеты и острых гуманитарных кризисов. С инициативой учреждения этого Дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

В 1666 году в этот день закончился Великий лондонский пожар. К середине 17 века Лондон представлял собой город с узкими улочками, дома были деревянными с соломенной крышей. Засушливая погода и сильный ветер способствовали мгновенному распространению огня, охватившему центр Лондона. Деревянные дома, склады, магазины и мастерские горели очень быстро, хранившиеся в них бочки со спиртным и маслом, веревки, уголь и другие горючие материалы усугубляли ситуацию. А эффективных средств тушения пожара еще не существовало, что тоже стало причиной долгой борьбы с огнем. 5 сентября пожар в Лондоне, продолжавшийся четыре дня, закончился. За это время сгорело 13 200 домов, более 80 церквей и множество общественных зданий, было опустошено 300 акров земли. В пепел обратились Ратуша и Королевская биржа - финансовый центр города. Самые страшные бедствия нанес пожар Собору святого Павла. Примечательно, что в пожаре погибли всего несколько человек. Большинству горожан хватило времени, чтобы спастись. Сразу после пожара был принят специальный закон о восстановлении Лондона. Многие районы перепланировали, улицы расширили, а дома стали строить в основном из камня. Но, несмотря на многочисленные радикальные предложения, Лондон был реконструирован по тому же плану, что и до пожара. В память о Великом лондонском пожаре по проекту архитектора Рена был построен памятник – колонна высотой 202 фута, внутри которой лестница из белого мрамора, а сверху открывается восхитительный вид на Лондон. На пьедестале колонны размещены описания пожара со всеми подробностями и различные аллегорические фигуры. Реальных виновных в возникновении пожара так и не нашли. В 1667 году Королевский Совет постановил, что пожар был несчастным случаем, вызванным «рукой Божьей, сильным ветром и очень сухим временем года». Общий ущерб от пожара был оценен в астрономическую по тем временам сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов. Кстати, позднее сообщалось, что пожар помог избавиться от последствий Великой чумы 1665 года, которая унесла около 100 тысяч жизней, и вообще навсегда истребил в Лондоне чуму, свирепствовавшую периодически в течение многих столетий.

В 1698 году, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды.

В 1862 году английские аэронавты Глейшер и Коксвелл достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты - 9000 метров.

В 1885 году на сервисной станции Джейка Гампера в США был установлен первый бензиновый насос.

5 сентября 1944 года, более чем за полгода до окончания Второй мировой войны, представители еще частично оккупированных Германией государств – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - подписали в Лондоне договор об образовании после победы экономического союза Бенилюкс. Бенилюкс - сокращенное название из первых слогов трех европейских стран: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Таможенно-экономический союз этих стран предусматривал возможность свободного перемещения рабочей силы, капиталов, товаров и услуг и имел целью либерализацию внешней торговли. Хотя договор вступил в силу только в 1960 году, именно решение создать Бенилюкс явилось прообразом устава Европейского Союза. Впрочем, непосредственные предшественники Европейского Союза – Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), обрели физическую реальность раньше – в 1951 и 1957 годах. Страны Бенилюкса вместе с ФРГ, Францией и Италией выступили их учредителями.

Образование Бенилюкса было завершено в 1958 году подписанием в Гааге договора об экономическом союзе. Договор был заключен сроком на 50 лет с возможностью продления на 10-летние периоды, и вступил в силу с 1 ноября 1960 года. Руководящими органами Бенилюкса являются комитет министров, межпарламентский консультативный совет, совет экономического союза, ряд общих и специальных комитетов, генеральный секретариат, арбитражная коллегия, судебная палата, консультативный совет по экономическим и социальным вопросам.

5 сентября 1972 года произошел теракт на мюнхенской Олимпиаде. Он был совершен членами радикальной палестинской организации. В 4:10 восемь боевиков группировки «Черный сентябрь» ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на месте двоих спортсменов, а еще девятерых взяли в заложники. Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины - заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы. Правительство Голды Меир отказалось выполнить это условие. Полиция провела спасательную операцию. Но в результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и 2 судей). Боевики потеряли в перестрелке 5 человек, остальные 3 были арестованы полицией. На следующее утро после трагедии состоялась панихида в память погибших израильтян. А Игры хоть и продолжались, но досрочно их покинули ряд спортсменов из Алжира, Нидерландов, Филиппин и США. Из Мюнхена уехала и делегация Египта, ссылаясь на страх возможной мести. Израильская разведка «Моссад», выполняя специальное задание своего премьер-министра, начала поиск организаторов мюнхенского теракта - операцию «Гнев Божий». Было принято решение о физическом уничтожении 13 лиц, прямо или косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. В операции принимал участие будущий премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Все эти события легли в основу ряда художественных фильмов и книг.

В 1980 году в этот день самый длинный - 16-километровый - железнодорожный туннель открылся в Швейцарии.

Неофициальные праздники - День опозданий, День ухотрепальщиков и Оранжевый день.

Именины у Ефрема, Иринея, Ивана, Федора, Павла и Николая.

6 сентября

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть памятные даты. Так, 6 сентября 1819 года американский изобретатель Томас Бланчард запатентовал деревообрабатывающий профильный токарный станок, способный заменить труд 13 человек.

В 1852 году в Манчестере была открыта первая бесплатная библиотека Британии.

В 1943 году, выступая в Гарвардском университете, Сэр Уинстон Черчилль заявил, что в недалеком будущем США и Англия станут единым государством.

В этот день в 1952 году в Женеве была подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

В 1976 году советский пилот Виктор Беленко совершил побег в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолет со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. Получил политическое убежище в США, а позже американское гражданство. Беленко работал инженером по аэрокосмической технике и консультировал ВВС США. Его военный билет и полетный журнал хранятся в музее ЦРУ в Вашингтоне. Военной коллегией Верховного суда СССР Беленко был заочно осужден по статье 64 УК РСФСР («Измена родине») и приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Япония вернула СССР самолет, но выставила счет в 40 тысяч долларов за организацию непредусмотренной стоянки, оплату услуг охраны, технического обслуживания, транспортировки и другие расходы, включая ремонт повреждений аэродромной инфраструктуры, имевших место во время приземления самолёта. Счет советской стороной оплачен не был.

В 1987 году в Балтиморе впервые хирургическим путем были разъединены сиамские близнецы.

В 1989 году из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.

В 2002 году Совет директоров МВФ одобрил выделение Бразилии займа в размере 30,4 млрд долларов. Цель предоставления транша - предотвращение спада в крупнейшей экономике Южной Америки.

Неофициальный праздник - День полетов над землей.

Именины у Арсения, Георгия, Петра, Евтихия, Кузьмы и Максима.

7 сентября

В субботу один из весьма неоднозначных праздников - Всемирный день уничтожения военной игрушки. Эта дата отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек.

7 сентября в Украине - День военной разведки. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1992 году указом президента был создан разведывательный орган стратегического уровня в составе Министерства обороны. Данное событие можно считать началом истории современной военной разведки независимой Украины. Поздравляем элиту армии с праздником!

В 1630 году поселение Тримонтейн переименовано в Бостон и провозглашено столицей Массачусетса.

В 1813 году впервые в СМИ появилось выражение «Дядя Сэм», его связали с правительством США. История следующая: в 1812-1814 годах молодое государство США вело войну с бывшей метрополией - Англией. В газете The Troy Post, издававшейся в городе Троя (штат Нью-Йорк), 7 сентября 1813 года вышла гневная статья со словами: «Неодобрительная кличка, заработанная нашим правительством, стала почти столь же общеупотребительной, как нарицательное имя Джона Буля для типичного британского буржуа, недалекого и самодовольного». Считается, что Uncle Sam – шутливая расшифровка аббревиатуры названия страны (USА), появилась благодаря некоему Сэмюэлю Уилсону по прозвищу Дядя Сэм: он напечатал ее на отправляемых в действующую армию бочонках с мясом, которым торговал в Трое. Уилсон маркировал бочки буквами U.S., имея в виду Соединенные Штаты, а солдаты говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма (Uncle Sam). Ассоциация закрепилась, и 15 сентября 1961 года на 87-м Конгрессе США была принята резолюция, прославлявшая Сэма Уилсона как прообраз Дяди Сэма. Канонический вид долговязого джентльмена с пышными бакенбардами, бородкой клинышком, в брюках в полоску, сюртуке и цилиндре со звездами и полосами на манер американского флага придал этому персонажу Томас Наст, автор эмблем Республиканской и Демократической партий США – слона и осла. В последнее время стали появляться более «модернизированные» изображения Дяди Сэма, в более современной одежде и с современной стрижкой. Но знаменитый цилиндр всегда остается непременным атрибутом.

Образ Дяди Сэма получил особую известность во время первой мировой войны. Тогда Дядя был изображен на плакате, приглашающем добровольцев вступить в американскую армию и принять участие в войне на территории Европы.

В городе Арлингтон (штат Массачусетс) даже установлен памятный монумент – «дядюшкино надгробие».

В 1860 году во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.

7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции – International criminal police organisation (ICPO) – Интерпол, хотя официально это название она получила в 1946 году. Первым президентом Интерпола был Иоганн Шобер. В 1930-х годах в рамках ICPО создаются специализированные отделы по борьбе с подделкой валюты, с мировой базой данных по преступникам. В 1935 году организация начала международное радиовещание. С 1938 года ее возглавлял австриец Отто Штейнхаль, затем его сменил Рейнхард Гейдрих, второе после Гиммлера лицо в немецкой полицейской иерархии. А в 1942 году ее главой стал Эрнст Кальтенбруннер. Из-за того, что к руководству организацией пришли нацисты, большинство стран перестали участвовать в ICPО. В 1946 году Бельгия взялась за возрождение организации. Новая штаб-квартира обосновалась в Париже. Прошли демократические выборы нового президента и Исполнительного Комитета. В 1997 году ООН и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2005 году был принят первый совместный документ, посвященный «Аль-Каиде» и «Талибану». Сегодня Интерпол – международная межправительственная организация уголовной полиции – действует на основании Устава, принятого в 1956 году. Членами Интерпола являются свыше 190 государств, в том числе Украина. Задачи Интерпола – координация деятельности правоохранительных органов стран-членов организации в борьбе с преступностью и терроризмом. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств.

В 1976 году Джордж Харрисон был признан виновным в неумышленном плагиате. Суд решил, что его хит «My Sweet Lord» не является оригинальным произведением, а авторство мелодии, положенной в основу песни, принадлежит Рональду Мэку, который в 1963 году написал для женской вокальной группы The Chiffons песню «He’s So Fine». Харрисона оштрафовали на 587 тысяч долларов.

Неофициальные праздники - День рассказывания историй о летних путешествиях, Всемирный день бороды, Международный день распространения информации о болезни Дюшенна и Международный день бекона.

Именины у Варфоломея, Тита, Владимира и Ивана.

8 сентября

В воскресенье - Международный день грамотности, отмечаемый в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября - день торжественного открытия этой конференции. Главная цель Дня - активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности как инструмента расширения прав и возможностей людей. На сегодня более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все более сложным.

Еще 8 сентября - Международный день солидарности журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе Международной организации журналистов. Основанием для выбора даты послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.

Во второе воскресенье сентября наша планета отмечает Всемирный день журавля. Предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире, исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего насчитывается около 15 видов журавлей, некоторые виды занесены в Красную книгу. Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

Празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени с ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. Сам праздник в разных странах сопровождается фестивалями, акциями, конкурсами и фотовыставками, посвященными журавлям, а также экскурсиями на места осенних скоплений птиц, где принять участие в их подсчете могут все желающие.

В Украине 8 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября, согласно указу президента от 1993 года. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Также 8 сентября в Украине - День танкистов. Он учрежден в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей страны. В соответствующем указе президента говорится: «Учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины в лучших традициях предыдущих поколений постановляю: Установить в Украине праздник - День танкистов, который отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября». Для нашей страны - это особенный праздник, ведь Украина – одна из 11 стран-лидеров по производству танковой техники. Поздравляем всех причатсных к этому Дню!

В 1504 году во Флоренции была установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело.

В 1522 году было завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей назад вернулся лишь один - «Виктория» под командой баска Элькано, а из 265 человек, отправлявшихся в плавание, благополучно вернулись на родину только 18.

В 1636 году был основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света.

В 1791 году в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

В 1886 году был основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР. Изначально это было поселение золотоискателей. В огромном городском районе Соуэто, где когда-то жили Десмонд Туту и Нельсон Мандела, теперь открыт Дом-музей Манделы. Познакомиться с историей борьбы южноафриканцев с сегрегацией можно в Музее апартеида и в бывшем тюремном комплексе на холме Конституции.

В 1888 году был сыгран первый матч Английской футбольной лиги.

В 1906 году американский изобретатель Роберт Тернер презентовал возвратную каретку для пишущей машинки.

В 1921 году была коронована первая мисс Америки - Маргарет Горман. Первый конкурс «Мисс Америка» состоялся в Атлантик Сити. Но тогда он назывался несколько иначе - «Прелесть Атлантик Сити». В качестве приза Горман получила золотую статуэтку русалки стоимостью 1500 долларов. В следующем году конкурс был переименован в «Мисс Америка», а Маргарет Горман получила этот титул задним числом. Первые конкурсы красоты в Атлантик Сити проводились в основном с целью привлечения туристов. Горман пыталась отстоять свой титул в 1922 и 1923 годах и, хотя ей не удалось этого сделать, она осталась всеобщей любимицей. Несколько лет спустя она вышла замуж за бизнесмена Виктора Кахилла и была счастлива в браке, супруг умер в 1957 году. Маргарет Горман прожила всю свою жизнь в Вашингтоне, стала своего рода светской львицей и покидала город только летом - когда уезжала путешествовать. Скончалась первая «Мисс Америка» 1 октября 1995 года, ей было 90 лет.

Неофициальные праздники - День посиделок на кухне и День загадок и отгадок.

Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная