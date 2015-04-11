В Житомире СБУ обнаружила тайник с арсеналом оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители изъяли два гранатомета РПГ-22, снайперскую винтовку СВД со снаряженным магазином, почти четыре десятка гранат РГД-5, Ф-1 с запалами, три снаряженных магазина к автомату Калашникова и большое количество патронов калибра 7,62 мм. Все изъятое оружие в боевом состоянии.

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Сотрудники СБУ и МВД устанавливают происхождение оружия и вероятность использования его для совершения диверсий.

«СБУ в рамках проведения мероприятий по недопущению совершения террористических актов и диверсий накануне Воскресения Христова и Дня памяти и примирения в Украине продолжает принимать меры по выявлению тайников боевиков по всей территории Украины», - подчеркивается в сообщении.