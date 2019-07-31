Зеленский пообещал жителям Смелы, что они не останутся без отопления в морозы

Президент обсудил с представителями общественности и власти Черкасской области проблему задолженности теплоснабжающих предприятий Смелы за газ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отопительный сезон в городе Смела Черкасской области не будет сорван, а в домах жителей города будет тепло.

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Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями общественности и власти Черкасской области, на которой, в частности, обсуждалась проблема задолженности теплоснабжающих предприятий Смелы за потребленный газ.

«Мы, со своей стороны, гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации. Мы все обязательно сделаем, как вернемся в Киев», - подчеркнул президент.

Напомним, отопительный сезон 2018-2019 прошел для жителей Смелы с большими трудностями. Из-за отсутствия отопления в городе даже вводили чрезвычайное положение.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2018 года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что тепло есть во всех городах Украины, кроме Смелы. Такая ситуация сложилась из-за долгов местной теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины".

Также 15 ноября на тот момент президент Петр Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на возобновление теплоснабжения в городе. В тот же день по решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был подан газ на первые 8 из 20 котельных. 17 ноября ночью в городе Смела подключили к теплоносителю все котельные.

Ранее Зубко заявил, что депутаты Смелянского горсовета выделили себе премий на 10 млн грн, но не смогли найти 15 млн грн для запуска отопительного сезона.

Полиция открыла уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в городе Смела.