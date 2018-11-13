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В Смеле объявили ЧС из-за отсутствия тепла - местные жители перекрыли дороги (видео)

12:54, 13 ноября 2018
Общество
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80-тысячный райцентр в Черкасской области уже несколько дней без тепла, говорится в сюжете ТСН.

В городе почти не работают детские садики и школы. В больницах проводят только срочные операции. В квартирах горожан похолодало до 14 градусов тепла.

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Местные жители перекрыли трассы на выезде из города из-за задержки подключения отопления. Пропускают только рейсовые автобусы и кареты "скорой".

Уже два года подряд в Смеле задерживают поставки тепла. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смелаэнергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию, передает "Украинская правда".

В НАК "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле назвали "бездействие органов местного самоуправления и поставщика тепла".

Как сообщал УНИАН, полиция открыла уголовное дело из-за срыва начала отопительного сезона в Кривом Роге, что привело к протестам в городе.

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Теги: #отопление#Черкасская область