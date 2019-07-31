SNICKERS предлагает перенести празднование Хэллоуина и подарить американцам 1 миллион шоколадных батончиков, если это произойдет

В прошлую пятницу бренд SNICKERS, принадлежащий компании Mars, Inc опубликовал в социальной сети Twitter призыв подписать петицию на сервисеChange.org,

чтобы отменить празднование Хэллоуина 31 октября, а взамен назначить праздник в последнюю субботу октября. Свой призыв бренд подкрепил обещанием раздать 1 миллион батончиков в США, если идея воплотится в жизнь.

Петиция о переносе праздника была опубликована еще в прошлом году ассоциацией производителей карнавальных костюмов под названием «Ассоциация Хэллоуина и костюмов».

Вот какой текст опубликовал SNICKERS: "Хэллоуин в четверг? Не удовлетворяет. Хэллоуин в последнюю субботу октября? Удовлетворяет. Если правительство сделает это официально, мы подарим Америке 1 млн бесплатных баточиков SNICKERS! Подписывайте петицию!"

В петиции, которая непосредственно адресована президенту Трампу, приводится статистика, которая позволяет предположить, что новая дата позволит сделать праздник "безопаснее и длиннее".

В петиции утверждается, что "ежегодно на Хэллоуин случаются 3800 травм", и "82 процентов родителей не пользуются средствами повышенной видимости" на костюмах, таких как светоотражающая лента или световые палочки, а 65 процентов не обсуждают безопасность во время Хэллоуина со своими детьми. Большинство детей не носят фонарики, находясь в ночь на Хэллоуин на улице, что повышает риск попасть под машину.

Есть и другие соображения - по данным Ассоциации, большинство родителей - 70 процентов, не сопровождают своих детей во время празднования, а если празднование будет в субботу - они смогут насладиться праздником.

"51 процент миллениалов утверждают, что Хэллоуин - их любимый праздник. Так зачем спешить успеть отпраздновать за две вечерние часа в будний день, когда этот праздник заслуживает целого дня!?", - пишет “Ассоциация Хэллоуина и костюмов”. По состоянию на утро среды петиция набрала 121 000 подписей из необходимых 150 000.

350 тысяч подписчиков SNICKERS в Twitter не сдерживали свои чувства, вызванные поддержкой брендом противоречивого движения за перенос празднования. Некоторые комментаторы считают эту идею "сумасшедшей", в то время как другие назвали ее очень практичной: "Подписываюсь !! Как мать троих детей школьного возраста - полностью за!». Некоторые предложили сделать 31 октября государственным праздником и выходным днем.

"SNICKERS полностью поддерживает идею праздновать Хэллоуин по максимуму. Более часов в день. Более семей сможет насладиться праздником. Больше удовольствия от празднования", - сказал Джош Олкен, директор бренда SNICKERS, принадлежащего компании Mars, Inc. "Поэтому если федеральное правительство сделает это официально, мы подарим Америке до одного миллиона бесплатных батончиков SNICKERS. Никаких хитростей, только угощение ... мы серьезно!".

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