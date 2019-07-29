Суд назначил штрафы 10 крымским татарам, задержанным во время акции у Верховного суда в Москве

11 июля во время акции в поддержку незаконно осужденных фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" под зданием Верховного суда в Москве задержали 46 человек.

Таганский районный суд Москвы признал виновными 10 из 46 крымских татар, которые были задержаны во время акции в поддержку незаконно осужденных фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" под зданием Верховного суда в Москве, и назначил им штрафы по 20 тыс. рублей.

Как сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность", виновными в совершении административного правонарушения по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или пикетирования) признали: Элеонора Измайлова, Марлена Джемилева, Иззета Сайфуллина, Зенура Аппазова, Наримана Ибрагимова, Османа Абдуразакова, Казима Усеинова, Александра Гаврикова, Эдема Абдуллаева, Рустема Таирова.

Им назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

"Чтобы соблюсти формальность судебного процесса судья Юлия Смолина заходит в совещательную комнату и через несколько секунд возвращается в зал суда. То есть для того, чтобы принять решение в совещательной комнате, у неё уходит всего несколько секунд", - отмечают в "Крымской солидарности".

Как добавила адвокат Ольга Гнездилова, которая представляла интересы крымских татар, всем назначены максимальные штрафы, несмотря на то, что в делах не было отягчающих обстоятельств и неповиновения сотрудникам полиции.

"Мы намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, конечно, уже после апелляционной инстанции, если она согласится с решением Таганского суда", - подчеркнула она.

Гнездилова и её коллега Константин Андреев, который также представлял сторону защиты, назвали данные решения суда незаконными.

На данный момент суд объявил перерыв на обед, после которого продолжит рассмотрение административных дел против участников акции 11 июля.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Руслан Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на «политически мотивированный характер» уголовного дела.

11 июля Верховный суд РФ сократил сроки заключения на три месяца.

В этот же день под зданием Верховного суда РФ были задержаны и погружены в автозаки 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и поддержать фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир".

В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или пикетирования).