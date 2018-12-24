Российский суд вынес приговор по бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир: 17 и 9 лет лишения свободы фигурантам

По решению суда, Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Северо-Кавказский окружной военный суд России вынес приговор фигурантам Бахчисарайской группы дела Хизб ут-Тахрир.

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По решению суда, Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает Громадське. Еще трех фигурантов Руслана Абильтарова, Рэмзи Меметова и Зевриі Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима.

На заседание прибыла мать Рэмзи Меметова. Она отметила, что ее сына несправедливо оклеветали. «Мой народ никогда не был териристом», - сказала она.

Также прибыла супруга Зеври Абсеитова, ее мужа приговорили к 9 годам лишения свободы.

Супруга Энвера Мамутова, которого приговорили к 17 годам лишения свободы, назвала полной ложью обвинения: «Наши мужчины не террористы. Это преследование за инакомыслие. Если человек думает не так, как от нее требуют, от него избавляются, обвиняя в терроризме».

21 декабря все фигуранты дела выступили с последним словом в суде - ни один из них не признал своей вины и назвал обвинение политически мотивированным.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Справка УНИАН. Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».