Ответ на вопрос, зачем нужен прайд и какие права с его помощью отстаивают

Жила-была Оля. Она не любила играть в куклы, а предпочитала играть с мальчишками в футбол. Подрастая, Оля как-то словила себя на мысли, что идея поцеловать в губы вратаря из ее дворовой футбольной команды вызывает у неё отторжение. Зато некоторые одноклассницы заставляли сердце Оли биться быстрей. Так Оля осознала, что она - лесби. И поделилась однажды этим открытием с родней.

Родственники сначала пытались отправить Олю к школьному психологу, а затем просто вычеркнули ее из своей жизни, как прокаженную.

Юля в своё время пыталась быть, как все - милой девочкой с косичками, заводила отношения с парнями, но что-то не складывалось

Оля поступила в институт, хорошо там училась, нашла престижную работу. Завела любимую собаку Шарика. И однажды встретила Юлю.

Юля в своё время пыталась быть, как все - милой девочкой с косичками, заводила отношения с парнями, но что-то не складывалось. Уже в 25, после вечеринки в ночном клубе, познакомившись с опытной и взрослой Катей, Юля поняла, что мужчины - не ее предмет интереса. Родне признаться в своём открытии Юля так и не решилась.

Встретившись на каком-то бизнес-ивенте с Олей, Юля поняла, что такое «любовь с первого взгляда».

Оля же была больше побита жизнью и воспринимала их отношения с Юлей более настороженно. Но недолго: любовь победила, и девушки стали жить вместе. Шарик быстро привык к Юле.

Девчонки умели работать и зарабатывать, и вскоре решили купить автомобиль и квартиру. Водительские права были только у Оли, но та настояла, чтоб их маленький красный Мини был оформлен на любимую.

Так Юля стала автовладельцем, но водить так и не научилась.

Затем пришло время покупки квартиры. Собрав все средства на стартовый взнос 50%, Оля и Юля взяли ипотеку. У Оли была большая официальная з/п, и кредит оформили на неё. Шарику в новом доме очень нравилось, особенно он любил с неугомонной Юлей побегать в парке по соседству утром.

...однажды Оля попала в аварию - бухой мажор с тремя девчонками на папином Мерсе вылетел на встречку.

4 дня Оля провела в коме в реанимации. Юлю туда не пускали - не положено. Юля, сидя с Шариком у входа в больницу, наблюдала вереницу родственников Оли, прежде никогда не отвечавших на ее смски «С Новым годом!», спешащих попросить врачей отключить Ольгу от аппарата искусственной вентиляции легких.

На 5-й день брат Ольги подписал все документы, хотя Юля верила, что Оля выкарабкается - и Оле перекрыли кислород.

Если бы Юля была Петей, или Оля - Колей, - суд мог бы рассмотреть иск о признании их отношений «гражданским браком» и послать на х*р Олину родню

Оли не стало.

Когда Юля с Шариком пришли домой, слесари уже вскрыли дверь их квартиры и меняли замок.

А Шарика попытался забрать племянник Оли, но пёс его покусал - и Олина родня решила усыпить «агрессивное животное».

...

А вот если бы Юля была Петей, или Оля - Колей, - суд мог бы рассмотреть иск о признании их отношений «гражданским браком» и послать на х*р Олину родню.