Активистов из Крыма содержат в российских СИЗО в ужасных условиях – адвокат

29 марта арестованных крымских татар незаконно вывезли с территории оккупированного Крыма и поместили в СИЗО в Ростове-на-Дону, Шахты и Таганроге.

Арестованных в марте 24 крымскотатарских активистов содержат в российских СИЗО с нарушениями международного и российского законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил адвокат Айдер Азаматов.

По его словам, команда адвокатов по этому делу руководствуется лишь нормами международного права, в данном случае IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения в военное время.

Так, 29 марта арестованных крымских татар незаконно вывезли с территории оккупированного Крыма, ведь, согласно ст.64 IV Женевской конвенции, Россия, как страна-оккупант, может предать обвиняемых своим судам при условии их нахождения на оккупированной территории. Свои действия российские правоохранители объяснили это тем, что в СИЗО Симферополя нет мест.

По словам Азаматова, узнавать, куда увезли подзащитных, адвокатам приходилось своими силами, хотя законодательство РФ предусматривает в таких случаях немедленное уведомление защитников и родственников.

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"После поступления в СИЗО почти всех подзащитных поместили в спецблоки, где они содержатся по двойкам в ужасных условиях. Сейран Муртаза, чьи интересы я представляю, находится в Таганроге, где пребывают еще три фигуранта этого дела. Все они содержатся в камере по одному человеку, что абсолютно недопустимо. С 29 марта и по сегодняшний день они находятся в одиночестве, чего нельзя допускать даже с точки зрения российского законодательства. Несмотря на то, что даже в Конституции РФ предусмотрена норма, которая регламентирует приоритет норм международного права над национальными, РФ не хочет выполнять все те требования, которые ей предъявляет международное сообщество. Естественно, это связано лишь с политическим подтекстом наших дел", - подчеркнул адвокат.

Как заявила Халиде Бекирова, жена гражданского журналиста Ремзи Бекирова, который был среди арестованных в марте этого года, её супруг неоднократно подвергался давлению из-за своей гражданской позиции и уже дважды по ложным обвинениям отбывал административные строки.

Она в очередной раз подчеркнула, как и все крымские татары, в домах которых проводились обыски, что эти действия силовики осуществляли с многочисленными нарушениями и давлением на семьи задержанных.

Жена политзаключенного также заявила, что во время обыска следователь всячески пытался унизить и оскорбить её религиозные чувства, а после обыска пытался заставить подписать протокол, в котором было допущено огромное количество нарушений.

"Сегодня боль, которая коснулась нашей семьи, - это не только боль семей политзаключенных и крымскотатарского народа, это боль мировой общественности. И если сегодня мир не отреагирует на нарушение прав людей в Крыму со стороны России, то завтра этот беспредел может распространится ещё шире", - подчеркнула Бекирова.

Адвокат Эдем Семедляев в очередной раз отметил, что массовые обыски и задержания в марте проводились, в первую очередь, с целью давления на крымских татар, на объединение “Крымская солидарность”, ведь большинство задержанных - её активные участники (гражданские активисты, журналисты, люди, которые помогали семьям политзаключенных).

Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российскими силовиками были задержаны 24 крымских татарина, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте вывезли в РФ.

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

13-14 мая российские суды продлили всем задержанным арест до 15 августа. 20 из 24 заседаний проходили в закрытом режиме.