В оккупированном Крыму задержали активистку - обвиняют в экстремизме

Как отметил адвокат Эдем Семедляев, это первый случай, когда по такому обвинению задержали женщину.

Во временно оккупированном Крыму задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву.

Об этом общественное объединение "Крымская солидарность" сообщает в Facebook.

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"Только что стало известно о задержании активистки Лутфие Зудиевой. Ей вменяют ст. 20.3 КоАП РФ (экстремизм)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ее везут в отделение Центра по противодействую с экстремизму.

Как отметил адвокат Эдем Семедляев, это первый случай, когда по такому обвинению задержали женщину.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию немедленно прекратить преследования крымских татар и оккупацию Крыма.