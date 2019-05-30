В оккупированном Крыму задержали активистку - обвиняют в экстремизме
15:01, 30 мая 2019Общество
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Как отметил адвокат Эдем Семедляев, это первый случай, когда по такому обвинению задержали женщину.
Российские силовики обвиняют Лутфие Зудиеву в экстремизме / фото: "Крымская солидарность"/Facebook.
Во временно оккупированном Крыму задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву.
Об этом общественное объединение "Крымская солидарность" сообщает в Facebook.
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"Только что стало известно о задержании активистки Лутфие Зудиевой. Ей вменяют ст. 20.3 КоАП РФ (экстремизм)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ее везут в отделение Центра по противодействую с экстремизму.
Как отметил адвокат Эдем Семедляев, это первый случай, когда по такому обвинению задержали женщину.
Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию немедленно прекратить преследования крымских татар и оккупацию Крыма.
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