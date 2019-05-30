В Хмельницком прошел парад близнецов и двойняшек (фото)

Для детей-участников парада провели концертно-развлекательную программу с участием аниматоров.

Сегодня в Хмельницком прошел ежегодный парад близнецов и двойняшек.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли около 90 пар близнецов и двойняшек.

Участники парада прошли по центральной улице Проскуровской под музыкальное сопровождение муниципального эстрадно-духового оркестра.

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Для детей-участников парада провели концертно-развлекательную программу с участием аниматоров.

Это мероприятие состоялось по случаю празднования Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня.