СБУ задержала в Хмельницкой области оператора телеканала боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали оператора телеканала «Новороссия ТВ», занимающегося пропагандой терроризма и ведущего антиукраинскую политику, сообщается на сайте СБУ.

СБУ установила, что житель Хмельницкой области осенью 2014 года уехал в Донецк и трудоустроился там на должность оператора телеканала «Новороссия ТВ».

Злоумышленник совместно с журналистами телеканала занимался съемкой заказных видеоматериалов для программы «Лента новостей «Новороссия ТВ», неоднократно снимал репортажи с участием главарей террористических групп, действующих в Донецкой и Луганской областях, отмечают в СБУ.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" заявляют о решении прекратить вещание украинских телеканалов"Подготовленные при его участии сюжеты не только пропагандировали терроризм, но и оправдывали преступления боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», призывали к нарушению территориальной целостности Украины, способствовали сознательному разжиганию конфликта и вражды на Востоке страны, уничтожению гражданского населения", - сообщает СБУ.

По ее информации, злоумышленник был задержан 13 марта в Хмельницкой области, куда он приехал в «отпуск». Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины (участие в террористической организации и содействие деятельности террористической организации).