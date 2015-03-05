В Харьковской области за год было совершено 43 теракта – милиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время отчета на заседании сессии Харьковского облсовета сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

«К сожалению, сепаратисты не прекращают попыток расшатать регион. С весны прошлого года состоялось 43 террористических акта, из них 7 – уже в текущем году», - сказал Дмитриев.

По его словам, во время антитеррористической операции в Харькове были задержаны лица, которые спланировали и совершили теракт 22 февраля этого года возле Дворца спорта.

Читайте такжеСБУ: харьковские террористы получили $10 тысяч от ГРУ РФ

«В прошлом году также задержано 88 активистов сепаратистского движения, которые провоцировали массовые беспорядки. Подавляющее большинство уголовных производств в отношении них расследовано и направлено в суд», - отметил начальник облуправления милиции.

Дмитриев добавил, что в области функционирует 32 блокпоста, на которых несут службу 320 правоохранителей. За период работы блокпостов изъято 500 единиц вооружения: гранатометы, минометы, пулеметы, автоматы, карабины, пистолеты, револьверы, а также сотни гранат, десятки тысяч других боеприпасов, 130 кг тротила, пластида и других взрывчатых веществ.

Руководитель областного ГУМВД отметил, что с 22 января в области введен режим усиленного патрулирования с привлечением максимального количества личного состава. Это позволило вдвое снизить уровень преступности в общественных местах, квартирных краж, разбоев и других преступлений.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области Служба безопасности Украины расследует 72 уголовных производства по фактам террористических актов, создания террористических групп, содействия совершению терактов, финансирования терроризма, диверсий и умышленного повреждения имущества путем подрыва.

Ранее УНИАН также сообщал, что 22 февраля в Харькове во время марша единства произошел взрыв, в результате которого на месте погибли два человека - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Были госпитализированы 9 пострадавших. В больнице 23 и 24 февраля от полученных ранений скончались 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.