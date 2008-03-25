Два тела обнаружены на затонувшем в Гонконгском проливе украинском судне
23:08, 25 марта 2008Общество
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У двери в машинное отделение
Два тела извлечены из затонувшего 22 марта в Гонконгском проливе украинского судна, сообщает в среду радио Сянгана (Гонконг).
Первое тело было обнаружено около часа ночи (19.00 по киевскому времени вторника), у двери в машинное отделение. Позже спасатели нашли второе тело, передает РИА Новости.
Глава прибывшей накануне вечером в Сянган украинской делегации Василий ШЕВЧЕНКО сказал журналистам, что украинская бригада экспертов планирует незамедлительно выехать к месту событий.
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