Кабмин обязал переселенцев сообщать о фактическом местонахождении

Об этом говорится в постановлении правительства №79 от 4 марта. В документе говорится, что управления соцзащиты ежедневно должны информировать и направлять в миграционную службу электронный перечень граждан, которые были зарегистрированы. При выдаче справки о регистрации сотрудник органа социальной защиты информирует гражданина, который перемещается, об обязанности сообщить в течение 10 дней в подразделение Миграционной службы о фактическом месте проживания, а также о его изменении.

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Миграционная служба обязана в трехдневный срок после сообщения переселенцем своего фактического места проживания провести проверку этих данных.

В случае подтверждения таких сведений на обратной стороне справки о регистрации ставится отметка о регистрации места проживания переселенца.

Согласно постановлению, справка о регистрации переселенца не является действительной без отметки о регистрации места жительства.

Как сообщал УНИАН, с июня 2014 года из Крыма и зоны проведения АТО были эвакуированы более 768 тысяч людей.