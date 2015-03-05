С июня из Донбасса эвакуировали более 768 тысяч людей

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая. По ее данным, из них - более 437 тыс. семей, 139 тыс. детей и 347 тыс. людей с ограниченными возможностями.

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"Кроме того, она добавила, что за последние дни опасные районы покинули 335 местных жителей, среди них 7 дошкольников и 5 человек, которые не могут самостоятельно передвигаться. "Таким образом, по состоянию на сегодня, начиная с 28 января, 11 тыс. 462 человека, в том числе 246 детей и 348 людей с ограниченными возможностями, были вывезены и оставили самостоятельно населенные пункты Донецкой и Луганской областей", - сказала Наталья Быстрая.

Больше всего переселенцев размещено в Харьковской (свыше 145 тыс.), Луганской (138,5 тыс.), Донецкой (101 тыс.), Днепропетровской (80 тыс.), Запорожской (59,5 тыс.), Киевской (35,5 тыс.) областях и в Киеве (39 тыс.). Наименьшее количество переселенцев в Тернопольской и Черновицкой областях - по около 2,5 тыс. в каждой области, Ивано-Франковской - 3 тыс., Закарпатской, Волынской и Ровенской - по 3,3 тыс.

Кроме того, Наталья Быстрая добавила, что в резерве есть более 907 объектов различных форм собственности, где еще можно разместить 15,5 тыс. переселенцев.