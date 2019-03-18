Кот-таксист работает в Харькове со своим хозяином (видео)

Рыжий котик по кличке Чай два года вместе со своим хозяином возит пассажиров.

Рыжий котик Чай два года вместе со своим хозяином возит пассажиров. Выдерживает 12-часовые смены.

Кот так любит свою работу, что запрыгивает в машину сам, не дожидаясь водителя. Как говорится в сюжете ТСН, водитель такси и кот с утра собираются на работу вместе. Рыжему напарнику обязательно надо позавтракать. Водитель Александр признается, что давно хотел кота в машине, чтобы было уютно. Сам кот в машине чувствует себя как дома.

Пассажиры против кота в машине не возражают. Александр говорит, что даже завидует популярности кота в соцсетях.