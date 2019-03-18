Кот-таксист работает в Харькове со своим хозяином (видео)
10:56, 18 марта 2019Общество
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Рыжий котик по кличке Чай два года вместе со своим хозяином возит пассажиров.
Пассажиры против кота в машине не отрицают \ скриншот с видео
Рыжий котик Чай два года вместе со своим хозяином возит пассажиров. Выдерживает 12-часовые смены.
Кот так любит свою работу, что запрыгивает в машину сам, не дожидаясь водителя. Как говорится в сюжете ТСН, водитель такси и кот с утра собираются на работу вместе. Рыжему напарнику обязательно надо позавтракать. Водитель Александр признается, что давно хотел кота в машине, чтобы было уютно. Сам кот в машине чувствует себя как дома.
Пассажиры против кота в машине не возражают. Александр говорит, что даже завидует популярности кота в соцсетях.
Кот-таксист работает в Харькове со своим хозяином
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