На Херсонщине задержали военного-дезертира

Мужчина на стороне оккупанта проходил службу по контракту.

В Херсонской области задержали дезертира-перебежчика, который сбежал из рядов украинской армии на сторону оккупантов Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополь.

"11.03.2019 во время проведения операции "Розыск" на территории Херсонской области оперуполномоченными отдела криминальной полиции Главного управления установлено местонахождение военнослужащего, гражданина Украины, 1985 г.р., который с 2011 года проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону оккупанта, где проходил службу по контракту", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина был задержан и передан военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины.

Сейчас военному сообщено о подозрении по ч.1 ст. 408 УК Украины (дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или из лечебного заведения - наказываются от двух до пяти лет лишения свободы).

Как сообщал УНИАН, в Минобороны насчитали почти 10 тысяч дезертиров.