Во Львове военного осудили на 14 лет за дезертирство и переход на сторону "ЛНР"

Военнослужащий принимал участие в боевых действиях против сил АТО.

Шевченковский районный суд Львова 8 октября приговорил к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества военнослужащего одной из воинских частей Львовской области за дезертирство и государственную измену.

Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры Западного региона.

Согласно ему, в суде военной прокуратурой Львовского гарнизона Западного региона доказано, что старший солдат в июне 2014 года не явился из лечебного учреждения в воинскую часть и по настоящее время незаконно находится за пределами ее расположения, проводя время по своему усмотрению.

"Кроме того, доказано, что указанный боец, по завершению лечения в военном госпитале, решил стать на преступный путь для нанесения вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности Украины. В частности, осужденный вступил в незаконное военизированное формирование "Народная милиция" террористической организации "ЛНР", где проходит службу по настоящее время в составе батальона "Заря", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что военнослужащий участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе Дебальцево Донецкой области, неоднократно проявлял интерес к информации о местах дислокации отдельных подразделений одной из воинских частей в зоне боевых действий, а в телефонных разговорах с военнослужащими пытался их отговорить от выполнения боевых задач, а также перейти на сторону незаконных военизированных формирований террористических организаций "ЛНР/ДНР".

Суд учел указанные обстоятельства, приведенные прокурором, и приговорил военнослужащего к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях особого периода) и ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).