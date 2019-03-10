В понедельник следует встречать гостей, во вторник - парням с девушками заигрывать, в среду - приходить к теще на блины, в четверг - устраивать казацкие бои.

В Житомире в рамках празднования Масленицы воссоздали Сыропустную неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, празднование провели в городском Гидропарке на берегу реки Тетерев.

В рамках праздника его участники провели так называемую реконструкцию сырной недели, предшествующей Масленице. Народные умельцы и организаторы праздника показали, как следует отмечать Сыропустная неделю: в понедельник встречать гостей, которые приходят посмотреть, как хозяин украсил свой дом к празднику, во вторник — парням с девушками заишрывать, в среду - приходить к теще на блины, в четверг - устраивать казацкие бои.

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Участие в народных гуляниях «Залицяння до Весни» ("Заигрывание с весной") приняли тысячи житомирян. Действовали праздничная ярмарка, выставка народных мастеров, выступали фольклорные коллективы города и области. Желающих угощали душистыми блинами и пирогами, горячими кашей и чаем, казацким кулешом.

Изюминкой праздника стало выступление группы «Чип» и ансамбля «Родослав», а кульминацией мероприятия - церемония сожжения соломенного чучела "Зимы".

Справка УНИАН. Сыропустная неделя, или так называемая «широкая Масленица» - неделя приготовления к Великому посту. С дохристианских времен это был праздник прощания с зимой и приветствия весны. В этом году эта неделю продолжается до 10 марта. Масленица, как и многие другие древние украинские народные праздники, была включена в Христианский календарь, но с привязкой к Пасхе. На масляной неделе не употребляли мяса, а исключительно молочные продукты.