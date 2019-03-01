Очередной скандал на Закарпатье: депутата райсовета заподозрили в государственной измене

Депутат районного совета оказывал представителям иностранных организаций соседней страны помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В Закарпатской области депутат Береговского районного совета уведомлен о подозрении в государственной измене.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в четверг, 28 февраля, прокуратура Закарпатской области уведомила депутата Береговского районного совета VII созыва о подозрении в предоставлении представителям организаций иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть совершении государственной измены (ч.1 ст.111 Уголовного Кодекса Украина).

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В ходе досудебного расследования, которое проводили следователи следственного отдела УСБУ в Закарпатской области, установлено, что депутат Береговского районного совета оказывал представителям иностранных организаций соседней страны помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, депутат организовал участие так называемой «сборной Закарпатья» по футболу в Чемпионате Европы, который проходил в начале июня 2018 года под эгидой международной футбольной федерации непризнанных территорий и национальных меньшинств.

Так, подозреваемый с целью разжигания сепаратистских настроений среди населения Закарпатья (с попыткой изменения границ территории Украины) совершил осуществил игроков из выходцев Закарпатья, которые длительное время представляли разные футбольные клубы на территории Венгрии.

«Кроме того, депутат изготовил и предоставил форму, в которой выступали на чемпионате игроки этой сборной (с комбинированным логотипом из герба и флага Закарпатской области и с государственной венгерской символикой), которая фактически однозначно указывает на трактовку территории Закарпатской области как части Венгрии», - уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время в уголовном производстве продолжаются дальнейшие следственные и процессуальные действия, которые осуществляют следователи СО УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством региональной прокуратуры.

В пресс-службе также уточнили, что в соответствии с санкцией части 1 статьи 111 УК Украины за содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.