В СБУ уверены, что экс-беркутовца Горбика не было во время разгрома "вагнеровцев" в Сирии год назад

В СБУ отметили, что нельзя верить слухам.

Служба безопасности пока не имеет информации ни об участии в составе подразделения российской военной разведки, известной как ЧВК "Вагнера" на территории Сирии, бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Руслана Горбика, ни о факте его гибели.

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Об этом сообщил в комментарии "Прямому" руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

"Что касается Руслана Горбика, Служба безопасности сегодня не имеет информации ни о его участии в составе подразделения российской военной разведки, известной как ЧВК "Вагнера" на территории Сирии, ни о факте его гибели", - сказал он.

В то же время в СБУ убеждены, что Горбик не был в составе ЧВК "Вагнера" год назад.

"Мы уверены в том, что его не было в этой структуре год назад во время удара войск коалиции по наемниках ЧВК "Вагнера" в Сирии во время так называемого пригожинского наступления", - отметил Гуськов.

По его словам, нельзя верить слухам о гибели кого-то из участников ЧВК "Вагнера", поскольку были случаи, когда "наемники по разным причинам сами инициировали слухи о своей гибели в Сирии, но на самом деле они до сих пор живы".

Как сообщал УНИАН, журналисты "Громадского" сообщили, что подозреваемый в расстреле активистов Майдана экс-беркутовец Руслан Горбик мог погибнуть в Сирии, где он находился в рядах частной военной компании "Вагнер".

В 2015 году Горбик приобрел российское гражданство и устроился в России в полицию. В феврале 2018 года родственникам бывшего бойца "Беркута" сообщили о его смерти, не указав обстоятельств. Горбик якобы был похоронен в родном поселке Лучинец Винницкой области, а тело передали родным на границе с Россией в Харьковской области.