Умирают животные: оккупанты спровоцировали в Крыму новую экологическую катастрофу (фото, видео)

В районе промывки песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища после уничтожения части дамбы начали гибнуть животные.

Экологи и общественники в оккупированной Россией Керчи в Крыму забили тревогу из-за добычи песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища. Как стало известно, в районе промывки песка после уничтожения части дамбы начали гибнуть животные.

Слив химикатов идет прямо в канал, соединенный с морем. В итоге вся грязь от промывки и добычи песка попадает на городской пляж, передает "Керчь.ФМ".

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Медики сообщают, что у жителей Приозерного из-за этого повысилось количество хронических бронхо-легочных заболеваний.

По словам специалистов, деятельность по вскрытию провоцирует различные заболевания, в том числе искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию, аллергические заболевания органов дыхания, хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за год, хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Кроме того, сильно страдает кожа, появляются новообразования молочных желез, женских и мужских половых органов.

Как сообщал УНИАН, движение по Крымскому мосту находится под угрозой из-за сползания грунта.