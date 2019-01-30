Движение по Крымскому мосту находится под угрозой из-за сползания грунта (фото)

Началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

Сегодня в распоряжении международного волонтерского сообщества InformNapalm оказались закрытые документы и фото, которые сегодня пересылались руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационных властей Крыма.

Читайте такжеУничтожает море: стало известно об очередной проблеме Крымского моста

Как говорится на сайте InformNapalm, из документа и фотоотчета, приложенного к нему, следует, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению данного вопроса может повлечь за собой сползание всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращение транспортного движения по единственному подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.

Отмечается, что оригиналы документов и фотографии изданию предоставили активисты Украинского Киберальянса.

InformNapalm обнародовал фото автомобильной дороги, иллюстрирующие характер сползания грунта на пути к Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что на автоподходах к Крымскому мосту искусственно созданные насыпи обрушились из-за снегопадов. В некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит.