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Движение по Крымскому мосту находится под угрозой из-за сползания грунта (фото)

22:59, 30 января 2019
Общество
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Оккупанты столкнулись с очередной проблемой на Крымском мосту / twitter.com/KrimRt

Сегодня в распоряжении международного волонтерского сообщества InformNapalm оказались закрытые документы и фото, которые сегодня пересылались руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационных властей Крыма. 

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Как говорится на сайте InformNapalm, из документа и фотоотчета, приложенного к нему, следует, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению данного вопроса может повлечь за собой сползание всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращение транспортного движения по единственному подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.

Документы предоставили активисты Украинского Киберальянса / фото informnapalm.org

Отмечается, что оригиналы документов и фотографии изданию предоставили активисты Украинского Киберальянса.

InformNapalm обнародовал фото автомобильной дороги, иллюстрирующие характер сползания грунта на пути к Крымскому мосту.

Единственный подход к Крымскому мосту может разрушиться / фото informnapalm.org
фото informnapalm.org

Ранее сообщалось, что на автоподходах к Крымскому мосту искусственно созданные насыпи обрушились из-за снегопадов. В некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит.

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Теги: #Крым#Керченский мост#крымский мост