На суд по делу о покушении на убийство координатора С14 не пускают свободных слушателей и журналистов (видео)

Судья пыталась провести закрытое заседание, не пригласив даже потерпевшего.

На заседание Святошинского районного суда Киева по делу о покушении на убийство координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура правоохранители не пускают свободных слушателей и журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, судья пыталась провести закрытое заседание, не пригласив даже потерпевшего.

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После того, как работники СМИ стали добиваться, чтобы все желающие зашли в зал - полицейские начали выталкивать людей при полном бездействии судьи, которая сидела и просто наблюдала.

Однако, после инцидента работникам СМИ и части активистов, которые пришли поддержать Мазура, позволили зайти в зал.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 октября 2018 года в Борисполе Киевской области неизвестные бросили гранату в окно квартиры Мазура. Квартира расположена на втором этаже жилого дома. В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура, который был госпитализирован. Полиция квалифицировала преступление как покушение на убийство. Сам Мазур связывал инцидент со своей общественной деятельностью.

3 ноября 2018 года начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что правоохранители задержали четырех подозреваемых в совершении покушения на Мазура, а также заказчика преступления, который оценил выполнение покушения в 3 тыс. долларов.

На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.