Рахманин ушел на канал Ахметова

Новый ведущий ток-шоу “Дуэль” на ТРК “Украина” Сергей РАХМАНИН планирует изменить философию программы.

Об этом он сообщил в интервью агентству УНИАН.

“Мне хотелось бы изменить философию программы. В моем понимании дуэль – это возможность защитить свою честь, а не убить соперника. Мне хотелось бы, чтобы именно это и было лозунгом новой “Дуэли”. Чтобы люди там выясняли отношения по-мужски жестко, но честно”, - сказал он.

Кроме того, С.РАХМАНИН хотел бы сделать программу более привлекательной для топ-персон. Он отметил, что существует определенное предубеждение большой группы политиков по отношению к телеканалу “Украина” и к этой программе, прежде всего, политиков «оранжевого» спектра, а также существует определенное предубеждение зрителей к «оранжевым» политикам. “Я хотел бы эту ситуацию сломать, чтобы программа была честным соревнованием, где политик не проигрывал поединок еще до того, как он выходит на площадку”, - прибавил он.

Журналист также хочет, чтобы судьи, являющиеся важной составляющей этой программы, были адекватны гостям, то есть были известными лицами и желательно, чтобы они были моральными авторитетами.

“Это первые мои замыслы, поскольку, к сожалению, у меня было маловато времени и опыта, чтобы выстраивать какие-то далеко идущие планы”, - сказал С.РАХМАНИН.

Он также считает, что в программе должны принимать участие люди известные, понятные зрителям, и потому первый эфир С.РАХМАНИН решил сделать с председателем Верховной Рады 2-го и 5-го созывов Александром МОРОЗОМ и спикером Верховной Рады 4-го созыва Владимиром ЛИТВИНЫМ. “Мне кажется, что это достойны соперники, и эту программу будут смотреть”, - добавил журналист.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, темами сегодняшнего ток-шоу “Дуэль” в 22.00 с С.РАХМАНИНЫМ будут депутатская неприкосновенность, конституционная реформа, перспективы коалиции, выборы мэра Киева. Экспертами программы будут известные политические и общественные деятели Татьяна МОНТЯН, Василий КОСТИЦКИЙ, Виктор МУСИЯКА, Марина СТАВНИЙЧУК.