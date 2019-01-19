Крещение 2019: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах

19 января христиане отмечают Крещение Господне 2018 – один из наиболее важных праздников православной церкви. УНИАН собрал красивые поздравления, которые помогут вам сделать приятно близким

Крещение 2019 весь православный мир отметит 19 января. Традиционно в этот день многие отправятся купаться в прорубь, веруя в целебную силу крещенской воды, и будут отправлять друг другу радостные поздравления с Крещением Господним.

Читайте такжеКрещение Господне: все, что необходимо знать о празднике

В Крещение во всех храмах и водоемах, предназначенных для праздничного омовения, святят воду. Крещенская вода не теряет своих свойств более года, верующие используют ее для лечения от болезней и очищения жилища.

Чтобы очистить душу от грехов, христиане погружаются в открытые водоемы в специально оборудованных для этого местах. Здесь же проходят символичные церковные службы.

Считается, что в этот день священные свойства обретает любая вода, даже просто из речки или оставленная на ночь на подоконнике вода из-под крана.

УНИАН предлагает самые красивые поздравления с Крещением Господним 2019 в стихах.

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет Вас от всех бед!

***

Праздник Крещения, древний обряд...

Каждый поздравить с событием рад.

Крепким бывает в Крещенье мороз,

Пусть не даст повода вешать он нос.

Пусть омывает тело вода,

Пусть все болезни уйдут навсегда,

Светлыми станут мысли, душа,

Жизнь тоже станет твоя хороша!

***

Говорят, что в эту ночь небо открывается,

Можно даже загадать всё, что пожелается.

В день Крещения Господня зазвонят колокола,

Будут все благословенны от велика до мала!

Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,

А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.

***

Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на всё хватало сил,

На душе было спокойно...

И Господь чтоб вас хранил!