Крещение 2019: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах
Крещение 2019 весь православный мир отметит 19 января. Традиционно в этот день многие отправятся купаться в прорубь, веруя в целебную силу крещенской воды, и будут отправлять друг другу радостные поздравления с Крещением Господним.
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В Крещение во всех храмах и водоемах, предназначенных для праздничного омовения, святят воду. Крещенская вода не теряет своих свойств более года, верующие используют ее для лечения от болезней и очищения жилища.
Чтобы очистить душу от грехов, христиане погружаются в открытые водоемы в специально оборудованных для этого местах. Здесь же проходят символичные церковные службы.
Считается, что в этот день священные свойства обретает любая вода, даже просто из речки или оставленная на ночь на подоконнике вода из-под крана.
УНИАН предлагает самые красивые поздравления с Крещением Господним 2019 в стихах.
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!
***
Праздник Крещения, древний обряд...
Каждый поздравить с событием рад.
Крепким бывает в Крещенье мороз,
Пусть не даст повода вешать он нос.
Пусть омывает тело вода,
Пусть все болезни уйдут навсегда,
Светлыми станут мысли, душа,
Жизнь тоже станет твоя хороша!
***
Говорят, что в эту ночь небо открывается,
Можно даже загадать всё, что пожелается.
В день Крещения Господня зазвонят колокола,
Будут все благословенны от велика до мала!
Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,
А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.
***
Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно...
И Господь чтоб вас хранил!