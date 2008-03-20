Васюник поедет готовить 300-летие Полтавской битвы

Сегодня в помещении Полтавской областной государственной администрации начнется совещание по вопросам празднования 300-летия Полтавской битвы и празднования юбилея Н.В.Гоголя.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Полтавской ОГА, участие в совещании примет вице-премьер Иван ВАСЮНИК, отвечающий в правительстве за гуманитарные вопросы. Ожидается, что в ходе обсуждения вопроса, вице-премьер ознакомится с предложениями по празднованию двух памятных дат, обнародует позицию правительства Украины по данному вопросу и предоставит собственные предложения по актуальной для Полтавской области теме.