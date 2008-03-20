Васюник поедет готовить 300-летие Полтавской битвы
05:23, 20 марта 2008Общество
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... и 200-летие Гоголя
|Иван Васюник
Как сообщили УНИАН в пресс-служба Полтавской ОГА, участие в совещании примет вице-премьер Иван ВАСЮНИК, отвечающий в правительстве за гуманитарные вопросы. Ожидается, что в ходе обсуждения вопроса, вице-премьер ознакомится с предложениями по празднованию двух памятных дат, обнародует позицию правительства Украины по данному вопросу и предоставит собственные предложения по актуальной для Полтавской области теме.
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