Золото с "изюминкой": стилисты рассказали, в чем встречать 2019 год (видео)

Главные цвета - золото, желтый, оранжевый, красный, рыжий, медный.

Дизайнеры и костюмеры посоветовали, в чем стоит встречать 2019-й.

Оказалось, желтая свинья любит золото, но "с изюминкой". Об этом говорится в сюжете ТСН. Главные цвета - золото, желтый, оранжевый, красный, рыжий, медный.

Стилисты советуют встречать Новый год Свиньи в блестящих нарядах. Среди карнавальных нарядов - выбирайте костюмы с пайетками, они сейчас в тренде. А от хищного анималистического принта лучше отказаться.

Если хотите подружиться со свинкой - стилисты рекомендуют обратить внимание на наряды именно желтых и рыжих цветов. Это не обязательно должно быть платье - блестящие комбинезоны, блузы, юбки тоже в тренде.

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В прокате костюмов мастера говорят, что под Новый год находит владельца каждый образ. "Показываешь платье одному: говорит фу, как некрасиво. Показываешь другому: лучшее платье", - говорят они. Карнавальный костюм и маска могут изменить до неузнаваемости любого. Традиционно популярностью пользуются костюмы Санты и его внучек-помощниц.

Для самых маленьких есть отдельная комната с попугаями – там царят божьи коровки, винни-пухи и блестящие звезды. Наиболее популярными сейчас являются костюмчики елки и конфеты.