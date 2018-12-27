В больнице Харькова умер АТОшник

Бойца похоронят в Катериновке Харьковской области.

В харьковской инфекционной больнице скончался бывший участник АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе организации "Сестра милосердия АТО". 26 декабря, не выходя из комы, скончался участник АТО, демобилизованный Андрей Бакулин.

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"Получив тяжелую инфекционную болезнь на войне, которая сразу не проявляется, после демобилизации никаких диагностик не проходил. Болезнь обнаружилась спонтанно. Практически два месяца в коме в 22-й инфекционной больнице пролежал", - говорится в сообщении.

Ранее во Львовской областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.