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В больнице Харькова умер АТОшник

13:40, 27 декабря 2018
Общество
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Умер бывший АТОшник / фото facebook.com/ovkChe

Об этом сообщили в пресс-службе организации "Сестра милосердия АТО". 26 декабря, не выходя из комы, скончался участник АТО, демобилизованный Андрей Бакулин.

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"Получив тяжелую инфекционную болезнь на войне, которая сразу не проявляется, после демобилизации никаких диагностик не проходил. Болезнь обнаружилась спонтанно. Практически два месяца в коме в 22-й инфекционной больнице пролежал", - говорится в сообщении. 

Ранее во Львовской областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.

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Теги: #смерть#Харьковская область#гибель АТОшника