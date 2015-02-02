Число россиян, которые допускают открытую войну с Украиной, резко возросло – исследование

Также 17% респондентов считают, что в Украине происходит геноцид и террор. 3% россиян винят в конфликте на востоке Украины страны Запада. 10% утверждают, что война в Украине уже идет и поддерживают финансовую помощь и поставки оружия боевикам. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Ведомости.

По словам ВЦИОМ Валерия Федорова, российские граждане судят о происходящем на востоке Украины по главным СМИ России. Почти 86% телезрителей, 68% читателей печатных изданий и 53% интернет-СМИ полностью доверяют российским средствам массовой информации.

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Не смотря на то, что российские государственные СМИ увольняют сотрудников за границей и урезают зарплаты из-за обвала рубля, в самой России пропаганда поставлена на поток и "фейковые" репортажи массово заполняют центральные телеканалы.