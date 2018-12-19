Скандальная участница "Танцев со звездами" рассказала о таинственном поклоннике

Леся Никитюк поделилась историей знакомства с любимым мужем.

Популярная украинская ведущая, участница шоу “Танцы со звездами” Леся Никитюк рассказала про таинственного парня. Она отметила, что не назовет имя любимого, поскольку не выставляет на показ личную жизнь.

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Кроме того, Никитюк поделилась историей знакомства с любимым мужем. Об этом она рассказала в интервью шоу “Слава +”.

“Я не выставляю на показ личную жизнь. У меня есть человек, который обо мне заботится, которая ждет меня, забирает после съемок, привозит на съемки, помогает в контрактах с каналами”, - сказала Никитюк.

“Это мой сосед. Мы познакомились, когда я закрывала свои двери, а он открывал свои. Я говорю ему: “Ты вор или сосед?”. Просто я два года жила там, а мы никогда не пересекались”, — сказала ведущая.