Музей в фонтане: в центре Днепра на огромных экранах показывают петриковскую живопись (видео)

Таким образом в Днепре отмечают пятилетие внесения живописи в мировое наследие ЮНЕСКО.

В центре Днепра на огромных экранах для всех посетителей сквера показывают петриковскую живопись.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Таким образом отмечают пятилетие ее внесения в мировое наследие ЮНЕСКО. Традиционные художественные элементы и необычные зимние орнаменты - это работы народных мастеров из поселка Петриковка Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что в Ватикане создали рождественский вертеп из песка.