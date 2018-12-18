Музей в фонтане: в центре Днепра на огромных экранах показывают петриковскую живопись (видео)
14:52, 18 декабря 2018Общество
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Таким образом в Днепре отмечают пятилетие внесения живописи в мировое наследие ЮНЕСКО.
У середмісті Дніпра на величезних екранах демонструють петриківський розпис
В центре Днепра на огромных экранах для всех посетителей сквера показывают петриковскую живопись.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Таким образом отмечают пятилетие ее внесения в мировое наследие ЮНЕСКО. Традиционные художественные элементы и необычные зимние орнаменты - это работы народных мастеров из поселка Петриковка Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что в Ватикане создали рождественский вертеп из песка.
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