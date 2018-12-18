В Ватикане создали рождественский вертеп из песка (фоторепортаж)
14:29, 18 декабря 2018Фотоотчеты
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Скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке.
REUTERS
На площади Святого Петра в Ватикане открыли огромную песочную скульптуру, изображающую библейскую сцену рождения Иисуса Христа.
На постаменте можно увидеть Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных, трех волхвов и младенца Иисуса, передает Би-би-си. На создание скульптуры высотой 5,5 метра ушло 720 тонн песка.
Песок в Ватикан привезли из коммуны Езоло в области Венеция. Для транспортировки его смешали с водой и спрессовали в плотные блоки.
Скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке.
Над рождественским вертепом работали скульпторы Рич Варано, Радован Зивни, Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев.
Скульптура останется на площади до 14 января, после чего ее, вероятно, разрушат.
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