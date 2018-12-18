В Ватикане создали рождественский вертеп из песка (фоторепортаж)

Скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке.

На площади Святого Петра в Ватикане открыли огромную песочную скульптуру, изображающую библейскую сцену рождения Иисуса Христа.

На постаменте можно увидеть Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных, трех волхвов и младенца Иисуса, передает Би-би-си. На создание скульптуры высотой 5,5 метра ушло 720 тонн песка.

Песок в Ватикан привезли из коммуны Езоло в области Венеция. Для транспортировки его смешали с водой и спрессовали в плотные блоки.

Скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке.

Над рождественским вертепом работали скульпторы Рич Варано, Радован Зивни, Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев.

Скульптура останется на площади до 14 января, после чего ее, вероятно, разрушат.