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Под Киевом дерево упало на провода железной дороги - движение со стороны Ирпеня остановлено

09:12, 13 декабря 2018
Общество
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Пассажиры вынуждены искать другие пути, как добраться на работу / фото УНИАН

Об этом сообщает "ТСН".

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Из-за аварии остановились поезда и пригородные электрички, направлявшиеся с Ирпенского направления в сторону Киева. Пассажиры вынуждены искать другие пути, как добраться на работу.

Железнодорожники обещают восстановить сообщение, но когда это произойдет пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие.

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Теги: #Киев#снегопад