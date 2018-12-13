Под Киевом дерево упало на провода железной дороги - движение со стороны Ирпеня остановлено

Железнодорожники обещают восстановить сообщение, но когда это произойдет пока неизвестно.

На Киевщине в районе станции Клавдиево дерево упало на электропровода, повлекшее осложнения движения по железной дороге.

Об этом сообщает "ТСН".

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Из-за аварии остановились поезда и пригородные электрички, направлявшиеся с Ирпенского направления в сторону Киева. Пассажиры вынуждены искать другие пути, как добраться на работу.

Железнодорожники обещают восстановить сообщение, но когда это произойдет пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие.