Под Киевом дерево упало на провода железной дороги - движение со стороны Ирпеня остановлено
09:12, 13 декабря 2018Общество
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Железнодорожники обещают восстановить сообщение, но когда это произойдет пока неизвестно.
Пассажиры вынуждены искать другие пути, как добраться на работу / фото УНИАН
На Киевщине в районе станции Клавдиево дерево упало на электропровода, повлекшее осложнения движения по железной дороге.
Об этом сообщает "ТСН".
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Из-за аварии остановились поезда и пригородные электрички, направлявшиеся с Ирпенского направления в сторону Киева. Пассажиры вынуждены искать другие пути, как добраться на работу.
Железнодорожники обещают восстановить сообщение, но когда это произойдет пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, в результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие.
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