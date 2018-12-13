В результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие (фото)

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 4 человека.

Скоростной поезд, который следовал по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов утром 13 декабря. Читайте такжеВ Каталонии поезд сошел с рельсов: пострадали более 40 человек По предварительной версии, причиной аварии стало обрушение пешеходного перехода. Об этом сообщает телеканал NTV. Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 4 человека, еще 43 получили ранения.

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