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В результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие (фото)

08:05, 13 декабря 2018
Мир
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Скоростной поезд, который следовал по маршруту Анкара — Конья / ntv

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По предварительной версии, причиной аварии стало обрушение пешеходного перехода. Об этом сообщает телеканал NTV

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 4 человека, еще 43 получили ранения.

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Теги: #поезд#авария#Анкара