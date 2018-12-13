В результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие (фото)
08:05, 13 декабря 2018Мир
266 0
Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 4 человека.
Скоростной поезд, который следовал по маршруту Анкара — Конья / ntv
Скоростной поезд, который следовал по маршруту Анкара — Конья, сошел с рельсов утром 13 декабря.
Читайте такжеВ Каталонии поезд сошел с рельсов: пострадали более 40 человек
По предварительной версии, причиной аварии стало обрушение пешеходного перехода. Об этом сообщает телеканал NTV.
Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 4 человека, еще 43 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter