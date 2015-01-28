На базе бывших охотничьих угодий Януковича в Сухолучье хотят создать национальный парк

Государственные резиденции «Залесье», «Синегора», «Белоозерское» и «Сухолучье» должны стать национальными природными парками.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Николая Томенко, он сказал на совещании с экспертами в сфере экологии и природопользования.

По словам Томенко, «абсолютно логично было бы, исходя из общественной дискуссии, и на базе печально известного со времен Януковича «Сухолучья» так же создать национальный природный парк».

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Он напомнил, что в 2009 году указами президента Украины были созданы национальные природные парки «Залесье», «Синегора» и «Белоозерский», однако «они существуют лишь на бумаге, потому что на сегодняшний день отсутствуют положение и проекты организации территорий отмеченных природных парков». «При этом финансируются эти объекты из государственного бюджета Украины через Государственное управление делами. Так, на 2015 год на их содержание предусмотрено 31790,2 млн грн», - отметил он.

Томенко сообщил, что 4 февраля состоятся комитетские слушания на тему «Анализ состояния природно-заповедного фонда Украины». По его словам, «чрезвычайно важно сегодня собрать всех руководителей национальных заповедников и природных парков, чтобы обсудить непростую социально-экономическую ситуацию, которая сложилась в 2015-м бюджетном году». «В частности есть проблема, связанная с отменой льгот для учреждений природно-заповедного фонда по уплате земельного налога, невыполнение указов президента относительно отчуждения земель вокруг заповедных территорий и прочее», – отметил Томенко и добавил, что по результатам комитетских слушаний будут предложены соответствующие рекомендации президенту Украины и Кабинету министров.