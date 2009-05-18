В Египте на оружейном складе произошел мощный взрыв

Поздно вечером в воскресенье на оружейном складе недалеко от египетского города Исмаилия, расположенного к востоку от Каира, произошел мощный взрыв.

Как сообщает «Рейтер», по данным источников агентства, а также телеканала "Аль-Арабия", взрыв на военной базе Абу-Султан, где располагается склад, привел к жертвам. В то же время другие источники отрицают наличие погибших и сообщают только о раненых. По сведениям "Аль-Арабии", причины взрыва пока неизвестны, однако версия теракта не является приоритетной.

Вскоре после взрыва дороги к месту происшествия были перекрыты бронетранспортерами. Министерство внутренних дел Египта заявило, что ему ничего не известно об инциденте, отмечает «Лента.ру».