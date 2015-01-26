В больницах находятся 80 пострадавших при обстреле Мариуполя
17:21, 26 января 2015Общество
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На сегодняшний день на лечении в больницах в состоянии разной степени тяжести остаются 80 человек, в том числе 7 детей, которые пострадали в результате обстрела Мариуполя.
В больницах находятся 80 пострадавших при обстреле Мариуполя / УНИАН
Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации. «Пострадавшие обеспечены всем необходимым лечением», - говорится в сообщении.
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На сайте также говорится, что, по уточненным данным, в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя в субботу утром со стороны территории, временно оккупированной так называемой «ДНР», на месте погибли 23 человека. В больнице скончались еще 7 человек. Таким образом, общее количество погибших 30 человек, в том числе двое детей.
Как сообщал УНИАН, 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли 30 человек, более 100 были ранены.
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