В больницах находятся 80 пострадавших при обстреле Мариуполя

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации. «Пострадавшие обеспечены всем необходимым лечением», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПравительство обещает помощь семьям погибших в Мариуполе

На сайте также говорится, что, по уточненным данным, в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя в субботу утром со стороны территории, временно оккупированной так называемой «ДНР», на месте погибли 23 человека. В больнице скончались еще 7 человек. Таким образом, общее количество погибших 30 человек, в том числе двое детей.

Как сообщал УНИАН, 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли 30 человек, более 100 были ранены.