Турчинов: ответственность за погибших в Мариуполе лежит на Путине

Обстрел Мариуполя российскими военными и контролируемыми ими террористами является прямой реализацией поставленных президентом России Владимиром Путиным на вчерашнем заседании Совета безопасности РФ заданий.

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Об этом идет речь в заявлении секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, размещенном на сайте Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны.

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«Сегодня, 24 января, российско-террористические группировки после поражения попыток прорвать оборону украинских военных в кровавом безумии и злобе обстреляли из систем залпового огня мирный город Мариуполь. В результате варварского обстрела в Мариуполе убиты и ранены мирные украинские граждане. Количество жертв сейчас уточняется. Город Мариуполь надежно защищен нашими военными от наступления агрессора. Сегодняшнее очередное кровавое преступление против человечества, совершенное российскими военными и полностью контролируемыми ими бандами террористов, стало прямой реализацией поставленных Путиным заданий на вчерашнем заседании Совета безопасности РФ. Именно на Путине лежит прямая ответственность за смерть, кровь и страдания украинцев. Враг получит достойный ответ за свои кровавые преступления», - подчеркнул Турчинов.