ОГА: Мариупольцам нужно 70 тысяч квадратных метров стекла, шифер и кирпич
12:57, 25 января 2015Общество
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Губернатор Донетчины отметил, что в городе нет паники - есть тяжелые последствия.
Мариупольцам нужно 70 тысяч квадратных метров стекла / Фото УНИАН
17 пострадавших во время обстрела Мариуполя в субботу 24 января остаются в тяжелом состоянии. Об этом в Мариуполе на брифинге сказал председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко, сообщает корреспондент Громаського.
«Нет паники, есть тяжелые последствия, 30 человек убиты, 95 ранены, из них 17 в тяжелом состоянии», - говорит Кихтенко.
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«70 тысяч квадратных метров только стекла нужно мариупольцам. Нужен шифер, кирпич...
Около сотни частных автомобилей повреждены. Это подарок от нашей «братской» России - прилетели снаряды по направлению Новоазовск-Таганрог», - заявил он.
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