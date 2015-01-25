ОГА: Мариупольцам нужно 70 тысяч квадратных метров стекла, шифер и кирпич

17 пострадавших во время обстрела Мариуполя в субботу 24 января остаются в тяжелом состоянии. Об этом в Мариуполе на брифинге сказал председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко, сообщает корреспондент Громаського.

«Нет паники, есть тяжелые последствия, 30 человек убиты, 95 ранены, из них 17 в тяжелом состоянии», - говорит Кихтенко.

Читайте такжеОБСЕ подтверждает, что Мариуполь обстреляли с подконтрольной "ДНР" территории

«70 тысяч квадратных метров только стекла нужно мариупольцам. Нужен шифер, кирпич...

Около сотни частных автомобилей повреждены. Это подарок от нашей «братской» России - прилетели снаряды по направлению Новоазовск-Таганрог», - заявил он.